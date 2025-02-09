فى موكب مهيب.. محافظ أسوان يتقدم مراسم دفن الأمير كريم الأغاخان

فى موكب مهيب تضمن عدد من المراكب النيلية جرى دفن جثمان الأمير كريم الأغاخان الرابع زعيم الطائفة الإسماعيلية، وقد تقدم مراسم الدفن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والأمير الجديد رحيم الحسينى الأغاخان الخامس، وباقى أفراد أسرة أغاخان، وقيادات المحافظة.

مراسم دفن الأمير كريم الحسيني الاغاخان الرابع بأسوان

فيما إستهلت مراسم الدفن بأداء صلاة الجنازة ، وقراءة الفاتحة على روح الأمير الراحل .

أعقبه دفنه بمثواه الأخير بجوار السلطان محمد شاه الأغاخان الثالث ، وأيضاً مرقد زوجته البيجوم فى المقبرة الموجودة أعلى ربوة البر الغربى .

محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأفراد الأسرة

وفى نهاية مراسم الدفن ، قام محافظ أسوان ومرافقيه بتقديم واجب العزاء لأفراد الأسرة.

وكان جثمان الأمير كريم أغاخان، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 88 عامًا، قد وصل أمس إلى مطار أسوان، برفقة أسرته التي جاءت للمشاركة في مراسم التشييع.

وانطلقت الجنازة من أمام مقبرة العقاد مرورًا بميدان الدكتور مجدي يعقوب أمام مجمع محاكم أسوان، قبل أن يتم نقل الجثمان عبر مركب في النيل إلى مثواه الأخير بمقبرة الأغاخان غرب أسوان، حيث يرقد الأغاخان الثالث السلطان محمد شاه الحسيني، في المقبرة التي شُيدت على ربوة عالية بطراز فاطمي مميز.

وتتمتع أسرة الأغاخان بعلاقة تاريخية وثيقة مع مصر، وخاصة محافظة أسوان، حيث ارتبط اسمها بالمدينة منذ قدوم السلطان محمد شاه، الأغاخان الثالث، إلى أسوان في خمسينيات القرن الماضي للعلاج من مرض الروماتويد، وقرر الإقامة بها نظرًا لطبيعتها الصحية الفريدة، وشيدت الأسرة مقبرة الأغاخان على ربوة عالية غربي أسوان، والتي أصبحت مزارًا شهيرًا بعد وفاته عام 1957.

كما لعبت أسرة الأغاخان دورًا بارزًا في دعم التنمية في مصر، حيث أسست البيجوم أم حبيبة، زوجة الأغاخان الثالث، مؤسسة تحمل اسمها، تركز على المشروعات الخيرية والتنموية، لا سيما في أسوان، وتساهم المؤسسة في دعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني، مما عزز من الروابط بين الأسرة الإسماعيلية ومصر.

واستمرت هذه العلاقة حتى وفاة الأمير كريم أغاخان الرابع، الذي أوصى بدفنه بجوار جده الأغاخان الثالث وزوجته أم حبيبة في مقبرة الأسرة بأسوان، تقديرًا للروابط التي جمعتهم بهذه الأرض، وهو ما حرصت الحكومة المصرية على تحقيقه من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالجنازة والدفن.

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