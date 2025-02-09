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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادًا لفاركو.. تدريبات فنية على هامش مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية  خاصة خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الخططية في مران اليوم.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

استعدادا لمباراة فاركو فاركو تدريبات فنية الزمالك الدوري الممتاز