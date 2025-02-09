"نائب التنسيقية" يدعو وزير البترول لعقد مؤتمر لجذب شركات التنقيب للعمل بمصر

أكد النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية البحث عن البترول فى الصحراء الغربية تأتى في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم قطاع البحث والتنقيب عن البترول في نطاقات الجمهورية المختلفة؛ وهذا الامر يعكس دور الدولة في اهمية الحصول على العملة الاجنبية من خلال هذا القطاع الذي يعد قطاعاً رئيسياً لدعم الحصول على الدولار.

وأضاف نائب التنسيقية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية ان هناك اكثر من ٦٠ شركة تعمل في هذا القطاع داخل الجمهورية في اكثر من ١٨٣ موقع مختلف.

وأكد بدوى، هذه الاتفاقيات تعزز الاستدامة في تطوير قطاعات التنقيب عن الغاز والبترول وهذا الامر من الاتجاهات الهامة للدولة المصرية.

ودعا نائب التنسيقية، وزير البترول لعقد مؤتمر ضخم لكل الشركات التي تطمح بالعمل في هذا القطاع داخل الدولة المصرية مع فرض تسهيلات للتنقيب للحصول على مزيداً من الناتج البترولي الذي يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.