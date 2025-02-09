نائبة التنسيقية: اتفاقيات البحث عن البترول تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاستثمار في استخراج الموارد الطبيعية يوضع في موازين زيادة العمله الدولارية في الاقتصاد المصري.

وأضافت: "تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول، وتعتبر الاتفاقيات البترولية أهم أدوات جذب للاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشركات الدولية".

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

وأشارت "الطباخ" إلى أن هناك 746 كيلو متر مربع في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية بالتزام 17 مليون دولار أمريكي علي عمليات البحث وحفر 4 آبار، وأيضا هناك بنود تحفيزية للتوسع ونسب عادلة للإنتاج تأخذ الهيئة من 87% إلى 84% من الـ 70% المتبقية بعد استراد التكلي.

و أعلنت نائبة التنسيقية الموافقة على الاتفاقية، مضيفة: “نثق دائما في حكمة الحكومة المصرية في تفاوضاتها المالية الخارجية”.

