محافظ القاهرة: إنجاز 98.89% من شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية

ثمن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تحظى بمتابعة دورية مباشرة من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأثبتت فعالية وكفاءة كبيرة فى رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تمكنت خلال العام الماضي من إنجاز ٩٨.٨٩% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها ٥٩٣٦٥ شكوى وايجاد حلول لها، كما تمكنت من إنجاز ٩٩.٧٠% من الشكاوى الواردة لها خلال الاربع سنوات الماضية والبالغ عددها ٢٢١٥٧٧ شكوى.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين ، خاصة تلقى الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.