وزير الشباب يجتمع بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية لمناقشة الخطط والاستعدادات

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور حسام مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة سبل دعم وتطوير الرياضات البارالمبية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لذوي الهمم، وتعزيز التنسيق بين الوزارة واللجنة بما يخدم الرياضيين البارالمبيين والشباب المصري بوجه عام.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الدولة المصرية على دعم الأبطال البارالمبيين وتقديم كل أوجه الرعاية والتأهيل لهم، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لذوي الهمم يعد أحد الأهداف الرئيسية للوزارة، من خلال التعاون المستمر مع اللجنة البارالمبية المصرية، لضمان توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز إنجازاتهم على المستويين المحلي والدولي.

وأكد أن الرياضيين البارالمبيين يمثلون نموذجًا للإرادة والتحدي، وتعمل الوزارة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعمهم، سواء من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية أو إعداد برامج تدريبية متخصصة، بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية المصرية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالميًا.”

كما تناول الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر الفيستا (VISTA) خلال الشهر ذاته، والذي يمثل منصة عالمية هامة لمناقشة أحدث التطورات في الرياضة البارالمبية.

كما تطرق الاجتماع إلى دور اللجنة العلمية البارالمبية وأهمية تنسيق أعمالها مع اللجنة العلمية الرئيسية، لضمان التكامل في البحث العلمي والتطوير الرياضي، بما يحقق أقصى استفادة للرياضيين البارالمبيين من أحدث الدراسات والتقنيات العلمية في مجالات التدريب والتأهيل.