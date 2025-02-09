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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالله السعيد وأحمد حمدي يخوضان تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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أدى عبد الله السعيد وأحمد حمدي ثنائي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وكان عبد الله السعيد اشتكى من آلام في الظهر وعضلة السمانة خلال مباراة بيراميدز في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وفي نفس الوقت يواصل أحمد حمدي برنامجه التأهيلي عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

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