الدوري الإيطالي.. لاتسيو يخوض مواجهة مونزا بتشكيل هجومى

أعلن ماركو باروني المدير الفنى لفريق لاتسيو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مونزا، وذلك بعد قليل على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم "كالتشيو".



وجاء تشكيل فريق لاتسيو كالتالى:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: أدام ماروسيتش، ماريو خيلا ، أليسيو رومانيولي، نونو تافاريس.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، نيكولو روفيلا، غوستاف ايساكسون.

خط الهجوم: بولايي ديا، ماتيا زاكايني، فالنتين كاستيلانوس.



ويحتل فريق لاتسيو المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يقع فريق مونزا فى قاع ترتيب الجدول برصيد 13 نقطة.