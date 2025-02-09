ننشر حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفنية، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21312 طن تشمل: 4000 طن يوريا و 4336 طن أسمنت و 1362 طن ملح معبأ و 11614 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26126 طن تشمل: 9348 طن حديد و 185 طن محولات كهرباء و 13693 طن ذرة و 2000 طن سكر و 296 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 900 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2922 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2408 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 4174 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 55678 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5108 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ عدد 19 حاوية و عدد 17 تريلا فارغة و مملوءة و جرافة بإجمالي وزن بضائع وارد 634 طن، كما قامت بتحميل عدد 35 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 29 تريلا فارغة و مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 622 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا – المجر - اليونان - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك.