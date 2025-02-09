أمطار ومائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجة البحرى و معتدل على شمال الصعيد ومائل للدافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الأثنين، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 10 درجة .