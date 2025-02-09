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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا للوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية للعيد القومي

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ بني سويف
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عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعيد القومي للمحافظة لعام 2025.

 شهد الاجتماع حضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام، والعقيد محمد محسن، القائم بعمل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي القطاعات والمديريات، وممثلي المجالس القومية، وجهاز التعمير، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والإدارات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة.

 تناول الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بالفعاليات المقرر تنفيذها، وآليات تنظيم بروفات الفقرات والأنشطة الاحتفالية، إضافة إلى الترتيبات الإدارية واللوجستية اللازمة.

 كما تم استعراض تفاصيل اليوم الرسمي للاحتفال، والذي يشمل وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال، إلى جانب التنسيق لنقل شعائر صلاة الجمعة خلال الشهر الجاري من أحد المساجد الكبرى بالمحافظة، فضلًا عن إعداد برنامج لافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها في مختلف القطاعات.

 وشدد نائب المحافظ على تنفيذ تكليفات المحافظ بشأن تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، لضمان خروج الاحتفالات بصورة حضارية تليق بالمحافظة.

 كما أكد نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية للإسراع في إنهاء الترتيبات، خاصة مع تزامن العيد القومي هذا العام مع شهر رمضان المبارك.

 وفي ختام الاجتماع، هنأ نائب المحافظ الحاضرين بقرب حلول الشهر الفضيل، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات

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