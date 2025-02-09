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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"الونش" يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

الونش
الونش
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خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
 

وبعد ذلك واصل اللاعب برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات خاصة في ملعب النادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
 

كان "الونش" تعرض لوعكة صحية أبعدته عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب

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