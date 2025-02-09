تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم بالغربية إلى جلسة 11 مايو

قررت محكمة جنايات المحلة فى الغربية ، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم "محمد الشرقاوي" المعروف اعلاميا بـ"سفاح عزبة رستم" بمركز قطور، بتهمة إنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته والتمثيل بأجسادهم إلي جلسة 11 مايو لسماع مرافعة الدفاع.

وكان المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد أحال "محمد .م" المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه الترصد والقتل العمد بارتكابه واقعة إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بجثثهم وإضرام النيران بهم طمعا في أموال الميراث .

كما استندت النيابة العامة في قرارها علي تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة و الموثقه فضلا عن صدور تقرير الصحه النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويمتع بنسبة ذكاء تتخطي 98٪ ويستطيع اداركه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته .

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، قد نجحوا بعد جهود مكثفة من البحث، من ضبط الشاب الهارب مختبأ فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد أقل من أسبوع على ارتكابه الجريمة البشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربية، بذبح والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.

وكان مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور.؛وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد. ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، ، وأضرم النيران بهم.