قوات الاحتلال تشن هجومًا موسعًا في الضفة

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ مخيمات شمال الضفة الغربية بدء من مدينة جنين وطولكرم وصولا إلى مخيم الفارعة تتعرض لعملية تسمى بالسور الحديدي، موضحة أن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث صباح اليوم عن توسيع رقعة عملياته في شمال الضفة وبالتحديد في المخيمات الفلسطينية لتصل إلى مخيم نور شمس.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإخلاء الفلسطينيين من مخيم نور شمس بالضفة الغربية تحت تهديد السلاح، واتخاذ بعض المنازل ثكنات عسكرية، فضلا عن مزيد من التجريف والتدمير للبُنى التحتية في المخيم.

وتابعت: «هناك فتاة أصيبت بعيار ناري من قبل الاحتلال الإسرائيلي كانت مع والدها، وفي مخيمي جنين وطولكرم لازالت الأوضاع صعبة للغاية فهناك حالة من النزوح باتجاه القرى والبلدات والأقارب المجاورين لهذه المخيمات الفلسطينية».

وواصلت: «شبكات المياه والتيار الكهربائي منقطع تماما عن المخيمات الفلسطينية، ومنذ بداية هذه العملية العسكرية التي بدأتها قوات الاحتلال في مخيم جنين ارتقى حوالي 44 شهيدا».