وفاة شقيق مديحة حمدي وصلاة الجنازة غدا

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين خالها وحيد حمدي، شقيق الفنانة مديحة حمدي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد.

وكتبت رانيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"آنا لله وإنا إليه راجعون"توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي ولجميع الأسرة و رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته والبقاء لله والدوام لله".

وجاء نعي رانيا تعليقا على منشور شاركته من ابن خالها المتوفي قال خلاله:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره،توفي إلى رحمة الله والدي الحبيب.. صاحبي وابني وحيد حمدى سلم على أمي وكل اللي هناك في الجنة إنشاء الله دعواتكم".

وأوضح موعد صلاة الجنازة وقال:"صلاة الجنازة غدا الإثنين بعد صلاه الظهر بمسجد الحصري و الدفنه بمدافن العائلة بطريق الواحات، و العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب".