لجنة وزارية تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في مدارس دمياط

تفقدت لجنـة وزاريـة اليوم مـدارس دمياط مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

تشكلت اللجنة بقيادة الدكتورة إيمــان حســن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة زهــرة سليـم، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، بتفقد عدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية، بحضور ياســـر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

شملت الجولة التفقدية مدرسة "الإعدادية بنين"، حيث اطلعت اللجنة على انتظام الطلاب في الفصول الدراسية، وحضرت جانبًا من الحصص، وتحدثت مع الطلاب حول نظام التقييمات واستلام الكتب والمناهج الدراسية، كما تفقدت معامل الحاسب الآلي والعلوم والتربية الاجتماعية والمكتبة والتربية الفنية بالمدرسة.

بعد ذلك، توجهت اللجنة إلى مدرسة "اللوزي الثانوية بنات"، حيث تفقدت مرافق المدرسة ومعامل العلوم والحاسب الآلي والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي.

وحرصت الدكتورة إيمـــان حســن على الاستماع إلى آراء الطالبات حول مدى استفادتهن من الشرح داخل الفصل، واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول وامتحاناته.

واختتمت اللجنة جولتها بزيارة مدرسة "الشهيد البدري ياسر بدر الابتدائية"، حيث اطلعت على نسب حضور الطلاب واستلام كتب الفصل الدراسي الثاني، وتفعيل الأنشطة المدرسية.

وقد أكدت الدكتورة إيمـــان حســن، خلال جولتها، على أهمية انتظام الطلاب في المدارس منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب.

من جانبه، أكد ياســـر عمـــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أن جميع مدارس المحافظة قد استعدت لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وتم توفير جميع الكتب والمستلزمات الدراسية.