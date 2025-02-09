بسبب عراقيل الاحتلال.. انخفاض عدد شاحنات المساعدات الداخلة إلى غزة

أفاد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة رفح الفلسطينية، أن المدينة التي تقع في أقصى جنوب قطاع غزة تعرضت لتدمير شبه كامل نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي شمل توغل الآليات العسكرية والقصف الجوي المتواصل طوال أيام الهجوم، حيث أصبحت رفح مدمرة بالكامل، ورغم ذلك، أصر النازحون الفلسطينيون على العودة والعيش في تلك المناطق.

وأضاف جبر في رسالة على الهواء، أنه رغم استمرار دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أن العدد اليومي لتلك الشاحنات قد انخفض مقارنة بالأيام السابقة، وهو ما يُعتقد أنه مرتبط بالتهديدات الإسرائيلية التي قد تعرقل وصول المساعدات.

وأشار إلى أنه رغم تلك التحديات، لا تزال هناك حركة شاحنات تدخل القطاع محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية، بالإضافة إلى شاحنات تحمل الوقود (السولار) وغاز الطهي.



وأوضح أيضًا أنه تم خروج 30 مريضًا فلسطينيًا مع مرافقين لهم اليوم، متوجهين إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج اللازم.



