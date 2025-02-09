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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتفقد شارع "أوتو سبير" بحي الطالبية بعد فتحه للمارة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تفقد محافظ الجيزة شارع اوتوسبير بحى الطالبية حيث تم فتحه امام حركة المارة بعد سنوات من إغلاقه لاستغلاله كبديل مرورى هام موازي لشارع حسن محمد والذى يعانى من ازدحام مرورى .
 

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على فتح  وتطوير محاور مرورية تساعد على تخفيف الكثافات المرورية وتيسير حركة سير المواطنين .
 

وأشار المحافظ إلى أن الشارع سوف يشهد أعمال تطوبر شامل ورفع كفاءة و رصف واناره للظهور بالشكل الحضاري. 
وخلال جولته وجه المحافظ باستغلال قطعه أرض فضاء بالشارع لاستغلالها كساحة انتظار السيارات لخدمة المواطنين .
 

رافق المحافظ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة محمد مرعى السكرتير العام المساعد وووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة و حامد سلامه رئيس حي الطالبية.

محافظ الجيزة شارع اوتو سبير حي الطالبية تطوير محاور مرورية