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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة عامل لقى مصرعه داخل مزرعة بالواحات

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت نيابة الواحات بالجيزة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء في مزرعة بمدينة الواحات البحرية، بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتوفي يُدعى “ نـادر ويبلغ من العمر 25” لقى مصرعه بصعق كهربي بسبب انكشاف جزء من أسلاك كهربائية.

كان مزارع قد لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء خلال تواجده بقطعة أرض زراعية ملك والده، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم مصطفى فودة، رئيس مباحث الواحات، يفيد فيه بمصرع "نادر. م"، 25 سنة، مزارع، صعقًا بالكهرباء أثناء تواجده بأرض زراعية ملك والده، وأثناء ترجله داخل الأرض صعق بالكهرباء نتيجة انكشاف جزء من الأسلاك الكهربائية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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