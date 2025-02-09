بالصور.. نائب محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون مع وفد مدينة يانغتشو الصينية

استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، وفدًا من مدينة يانغتشو بجمهورية الصين الشعبية برئاسة بان قوه تشيانغ، عمدة حكومة الشعب لمدينة يانغتشو الصينية، وذلك بهدف بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جانب من اللقاء

وأعرب بان قوه تشيانغ، خلال اللقاء عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، مؤكدًا على إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، متمنيًا أن يكون اللقاء استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الأقصر ويانغتشو يتشاركان في أنهما يطلان على أنهار وهما نهري النيل ويانغتسي وأنهما أصحاب حضارة تاريخية ووجهتين سياحيتين، لافتا إلى أنه يمكن التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل النهري والسياحة والثقافة والصناعة والزراعة.

نائب محافظ الأقصر يؤكد عمق العلاقات السياسية المصرية - الصينية المتميزة

من جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر، بالوفد الصيني على أرض محافظة الأقصر وسعادته بتلك الزيارة، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية - الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج، وما يجمع البلدين من حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة من التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن محافظة الأقصر بقيادة محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة حريصة على تحقيق المزيد من التعاون المشترك مع الجانب الصيني، حيث نقل نائب محافظ الأقصر للوفد الصيني، تحيات وتقدير محافظ الأقصر والذى حالت ظروف سفره للقاهرة بسبب التزام عمل في عدم حضور ذلك اللقاء.

حضر اللقاء، من الجانب الصيني وانغ تشينغ وي مدير حكومة منطقة هانجيانج بمدينة يانغتشو، وتشي قوه هوا مديرة مكتب التجارة في يانغتشو، ولو آن يا مدير لجنة التنمية والإصلاح في يانغتشو، وتشانغ تشون نائب مدير المكتب العام لحكومة الشعب لبلدية يانغتشو، وكونغ ويجيا نائبة مدير مكتب الشئون الخارجية لحكومة الشعب لبلدية يانغتشو، ومياو جينج نائب رئيس قسم مكتب الشئون الخارجية لحكومة الشعب لبلدية يانغتشو، ووانغ غويان كبير مسئولي الزراعة العالميين بشركة فامسون للتجارة الدولية المحدودة، وتيان يولو غويان مدير السوق المصرية بالشركة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب انتهاء اللقاء تبادل الجانبين الدروع التذكارية والهدايا التى تعبر عن حضارة كلا من البلدين.

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