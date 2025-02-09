18 مارس.. نظر استئناف عامل ابتز تاجر بصور فاضحة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، استئناف عامل على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له على شبكة الإنترنت، لجلسة 18 مارس.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين جابر الجزار و محمود رشدان وعبدالله سلام، قضت سابقا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية أن المجنى عليه تعرف على فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ودار بينهما أحاديث، حيث طلبت منه الفتاة تصوير نقسه فى أوضاع مخلة كنوع من المزاح، وإرسالها لها وقامت المتهمة باعطاء الفيديو والصور لأحد أقارب المجنى عليه توجد بينهما خلافات عائلية، حيث قام المتهم بابتزاز المجنى عليه بالصور وطلب منه الحصول على 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور الفاتحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم القبض على المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها المتقدم.