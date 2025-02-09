إصابة 4 بينهم 32 طفلا في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – باريس" أمام مدخل قرية " صنعاء" التابعة لمركز الخارجة أسفر عن إصابة كل من هبة عبد البر أحمد، 5 أعوام، ملك حسني احمد، 4 أعوام، حفني محمد محمد، 41 عامًا، ونجلته جنات حفني محمد، 9 أعوام.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما توصل معدات الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة مرور المركز رفع آثار الحادث من الطريق لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.