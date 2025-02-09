تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم المتهم بقتل 3 من أسرته بالغربية

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح عزبة رستم"، المتهم بقتل وتقطيع أشلاء ثلاثة من أفراد أسرته وإضرام النيران بهم، إلى جلسة 11 مايو لسماع مرافعة الدفاع.

محاكمة سفاح عزبة رستم بالغربية

وكان المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد أحال "محمد الشرقاوي" المعروف إعلاميا بـ"سفاح عزبة رستم"، إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه الترصد والقتل العمد بارتكابه واقعة إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بجثثهم وإضرام النيران بهم طمعا في أموال الميراث .



كما استندت النيابة العامة في قرارها علي تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة و الموثقة فضلا عن صدور تقرير الصحة النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويمتع بنسبة ذكاء تتخطي 98٪ ويستطيع اداركه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته .

القبض على قاتل أسرته بالغربية

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قطور في واقعة قيام أحد الأشخاص بقتل ٣ أفراد من أسرته، حيث تبلغ من إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز بتصاعد أدخنة من داخل حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز خاصة بأقاربها وعدم تواجدهم بمنزلهم المقابل للحظيرة.

بالإنتقال والفحص تم العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوى على بقايا عظام يشتبه فى آدميتها وصاروخ كهربائى عليه آثار دماء ، وبفحص المنزل تبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء "سكاكين" عليها آثار دماء.



أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الغربيـة وكفرالشيخ أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات ونجلتها ونجلها (مقيمين بالمنزل المشار إليه) وأن وراء إرتكاب الواقعة (نجل وشقيق المجنى عليهم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمكان إختبائه بإحدى المزارع بمحافظة كفر الشيخ وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له ، فقام بالتعدى عليهم بإستخدام الأسلحة البيضاء المعثور عليها بالمنزل وأشعل النيران بأجزاء من الأشلاء فى الحظيرة ولاذ بالهرب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة للتحقيق.