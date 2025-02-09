بن غفير: إسرائيل أصبحت نكتة الشرق الأوسط

انتقد عضو الكنيست الاسرائيلى إيتمار بن غفير ، صباح اليوم (الأحد)، سياسة الحكومة الاسرائيلية في غزة,متهمها بالخضوع للضغوط الدولية في قضية المساعدات الإنسانية.

وقال بن غفير "لقد أصبحنا نكتة الشرق الأوسط، ولست متأكدا من أننا نفهم ذلك الآن". "لقد فعلت ما لم يفعلوه في السجون طيلة ثلاثين عاماً. ومن المؤسف أنني كنت الوحيد في مجلس الوزراء الذي عارض إدخال المساعدات الإنسانية، حيث كان بوسعي أن أغير الأمر 180 درجة" حسب ما ذكرته صحيفة “معاريف ”.

وانتقد بن غفير سلوك رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلى بنيامين نتنياهو في مواجهة الضغوط الأمريكية: "لا يمكنك العمل باستمرار تحت الضغط. صحيح أنه ليس من السهل الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنني أتوقع من نتنياهو أن يقدم الحقيقة ولا يروي القصص".

واضاف "إن أي دولة لا تزود العدو بالوقود وتقدم له المساعدات الإنسانية التي تنتهي في أيدي حماس، والذين صوتوا لهذا القرار كانوا يعرفون ذلك".على حد قوله

و اصر بن غفير إلى البدء الفوري في تعزيز برنامج الهجرة الطوعية لسكان غزة،مشيرًا إلى إسرائيل لا تملك الوقت الكافي للتعامل مع الأمر بشكل مختلف.

وأكد أنه لن يعود إلى الحكومة "حتى يذهبوا في اتجاه سحق حماس".