عبد الله عصام يحرز برونزية بطولة الفجيرة المفتوحة للتايكوندو

حقق عبد الله عصام، بطل مصر في التايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات وزن +87 كجم ببطولة الفجيرة المفتوحة، التي تُقام بالإمارات العربية المتحدة يومي 9 و10 فبراير.

وبدأ عصام مشواره في البطولة بالفوز على بطل تونس 2-0 في دور الـ32، ثم تجاوز بطل جورجيا بنفس النتيجة في دور الـ16.

وواصل انتصاراته بتغلبه على بطل الأردن في ربع النهائي، بعد انسحاب الأخير بسبب الإصابة، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام لاعب إيران 0-2.

وكان عصام قد توّج منذ أيام بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العرب، التي استضافتها إمارة الفجيرة خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير

ويشارك المنتخب فى بطولة الفجيرة المفتوحة والمصنفة G2 بعد انتهاء بطولة كأس العرب المصنفة G1 وذلك فى اولى محطات الاعداد لعام ٢٠٢٥ ضمن الخطة التى وضعها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المستشار محمد مصطفى من خلال البرنامج الذى تم اعداده من قِبل المهندس محمد عجيزه المشرف العام على المنتخب الوطني الأول