نتائج قرعة دوري كرة السلة للصم بنات بمراكز الشباب

أجرت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ـ الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، قرعة دوري كرة السلة للصم بنات لذوى القدرات والهمم في نسختها الرابعة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، والمقرر له من 8-15 فبراير الجاري.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تحرص على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة بمختلف الألعاب، ودعم المواهب الشابة في كل المحافظات، بما يساهم في إعداد جيل رياضي قادر على المنافسة محلياً ودولياً.



وأشار الوزير إلي أهمية دورى الصم في جذب الشباب من ذوى الهمم، ودمج ذوى الهمم فى المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوى القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوى القدرات والهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق الـ16 إلى 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 4 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات القاهرة، الفيوم، المنوفية، وكفر الشيخ.

والمجموعه الثانية ضمت الجيزة، الإسكندرية، المنيا، وقنا، فيما ضمت المجموعة الثالثة بورسعيد، بني ىسويف، الأقصر، البحيرة

والمجموعة الرابعة ضمت اللقليوبية، أسيوط، لوادي الجديد، ودمياط.

تُقام دورة مجمعة واحدة ويصعد من كل مجموعة الفريق الحاصل علي المركز الأول والثاني لدور الثمانية.