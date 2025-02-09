سفير الأرجنتين في القاهرة يعلن عن فخره بالتعاون الثقافي بين مصر وبلاده

أعرب سفير الأرجنتين بالقاهرة، هولجر فريدريكو مارتينسن، عن فخره وسعادته بالتعاون الثقافي المستمر بين الأرجنتين ومصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن بأحد فنادق القاهرة للكشف عن تفاصيل حفل فرقة سحر التانجو الأرجنتينية وقال هولجر: يتجسد هذا التعاون الثقافي بين البلدين في هذا الحدث الفني الراقي الذي يجمع بين سحر التانجو الأرجنتيني وعراقة الثقافة المصرية.

و تُقام الحفلات أيام 14 و15 و16 فبراير الجاري، وذلك تأكيدًا على مكانة مصر كوجهة للفن والإبداع، وفي إطار التعاون الثقافي والفني بين مصر والأرجنتين، بالتعاون بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة والسفارة الأرجنتينية بالقاهرة.

يأتي هذا الحدث الفريد بتعاون مشترك بين السفارة الأرجنتينية بالقاهرة ووزارة الثقافة والسياحة والآثار المصرية، وتهدف فعاليات “ليالي مصر” إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي والانفتاح الفني الذي تتميز به مصر، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفنون والثقافة.