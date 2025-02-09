الأقصر تشارك في ورشة عمل حول منصة تسجيل الأنشطة الطلابية بالجامعات الحكومية

شاركت جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة منصة تسجيل الأنشطة الطلابية بالجامعات الحكومية، والتي تأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للجامعات على دعم الأنشطة الطلابية كوسيلة لتنمية وعي وإبداع الشباب، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.

جانب من الورشة

ورشة عمل تستهدف تعزيز دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصية الطلاب

ويهدف المجلس الأعلى للجامعات، من خلال الورشة، إلى تعزيز دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصية الطلاب، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، وانطلاقًا من هذا الدور، أطلق المجلس منصة متكاملة لتسجيل الأنشطة الطلابية، بهدف توثيقها إلكترونيًا وتعظيم الاستفادة منها، حيث تم تفعيلها رسميًا في 30 مايو 2023.

مثّل جامعة الأقصر، في الورشة الدكتور وائل الصغير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جانب ممثلي إدارات رعاية الشباب بالجامعات الحكومية المصرية والمسؤولين عن إدخال البيانات على المنصة.

وخلال الورشة، تمت مناقشة التحديثات الجديدة للمنصة، والتحديات التي تواجه مسؤولي إدخال البيانات، مع التأكيد على أهمية تحري الدقة لضمان تحقيق أهداف المنصة، والتي تشمل: توثيق الأنشطة الطلابية بالكليات وحصرها إلكترونيًا، وإصدار تقارير دورية (شهرية، ربع سنوية، سنوية) حول الأنشطة الطلابية، والتخطيط المستقبلي للأنشطة وإتاحتها للطلاب لتعزيز المشاركة، ومتابعة الأنشطة بين الجامعات المختلفة وتعزيز التنافسية بينها، وتوفير بيانات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أثر الأنشطة الطلابية وتحقيق تغيير إيجابي.

ورشة العمل (4)

ورشة العمل (3)

ورشة العمل (2)