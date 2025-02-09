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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يشارك المتدربين ببرنامج الدبلوماسية الشبابية في يوم رياضي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المتدربين ببرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة في يوم رياضي، تضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، شملت "كرة القدم، بادل تنس،اسكواش، منافسات لياقة بدنية وأحمال وتمرينات رياضية"، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة وتنمية القدرات البدنية والعقلية للشباب المصري بشكل متكامل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التنمية الجسدية والعقلية للشباب، موضحًا أن البرنامج لا يقتصر فقط على التدريب الذهني والمعلوماتي من خلال لقاءات الشباب مع الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة، بل يمتد أيضًا ليشمل التنمية الجسدية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الشخصية المتكاملة للشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بجيل واعد قادر على تحمل المسؤولية، من خلال برامج تأهيلية متكاملة تجمع بين الجوانب الفكرية والبدنية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تعزز من قدرات الشباب، وتساهم في بناء جيل يتمتع بالصحة والعزيمة والإصرار، بما يتماشى مع رؤية مصر في إعداد كوادر شبابية قادرة على تمثيلها محليًا ودوليًا.

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