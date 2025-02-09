صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاحد - أولي جلسات الأسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.5 مليار جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2,225 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 30,014.27 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 3,167.88 نقطة.

كما أرتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 8,610.12 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.09%، ليغلق عند مستوى 11,742.18 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 6,789.91 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.13% ليغلق عند 37,271.88 نقطة.

بينما تراجع مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 13,201.01 نقطة

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 34 مليون جنيه، 54.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 88.3 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 2.9 مليار سهم، من 105.7 ألف صفقة منفذة.