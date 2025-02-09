محافظ كفرالشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود كسح مياه الأمطار بمدينة مصيف بلطيم، تحت إشراف هيثم عطية رئيس مجلس مدينة مصيف بلطيم ، حيث سحب تراكمات المياة وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات المقدمة لأهالينا، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار.

كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة لأهالينا.

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