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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار

بمصيف بلطيم

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار بكفر الشيخ
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تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود كسح مياه الأمطار بمدينة مصيف بلطيم، تحت إشراف هيثم عطية رئيس مجلس مدينة مصيف بلطيم ، حيث سحب تراكمات المياة وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات المقدمة لأهالينا، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار.

كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة لأهالينا.

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كسح مياه الأمطار محافظة كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يتابع كسح الأمطار تداعيات التغيرات المناخية رفع كفاءة منظومة النظافة