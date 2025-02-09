نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي القدامى يدعمون مرضى السرطان بالأقصر.. صور

استقبل مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، وفد من نجوم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابقين، ضم كلًا من عبد الستار صبرى، وأسامة عرابي، والنجم حسام حسن، نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي والمصري السابقين، لزيارة ودعم الأطفال محاربين السرطان، تضامنًا منهم مع الأطفال المرضى.

جانب من الزيارة

وقدم نجوم المنتخب المصري والنادى الأهلي، كافة أشكال الدعم لمرضى السرطان في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، والذي تضمن الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى المختلفة.

نجوم منتخب مصر يلتقطون الصور التذكارية مع الأطفال مرضى السرطان

والتقى كل من عبد الستار وعرابي ونجوم منتخب مصر السابقين، بالأطفال المرضى وتحدثوا معهم لتشجيعهم على مواصلة العلاج ورفع معنوياتهم من أجل تحقيق الشفاء، بالإضافة الى التقاط الصور التذكارية والتى تعد وسيلة لدعم الأطفال المرضى معنويًا وإدخال الفرحة على قلوبهم والتأكيد لهم أنهم فى بؤرة اهتمام جميع أطياف المجتمع.

من جانبهم، أكد نجوم المنتخب المصري والنادى الاهلي، أن مستشفى علاج سرطان الأطفال، تعد تجربة ناجحة بكل المقاييس في صعيد مصر بتجهيزاتها الطبية العالمية والتى تعد إعجازًا شعبيًا وهندسيًا وطبيًا، موجهًا التحية لإدارة المستشفى، وشفاء الأورمان على المجهود المبذول طوال السنوات الماضية للوصول إلى تحقيق الانجازات فى مختلف المجالات.

كما عبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة، لمستشفى علاج الأورام في الأقصر، مشيدين بدور المستشفى، والتى تعد تجهيزاتها نموذج للأمل والإنسانية من خلال التصميم الرائع، خاصة قسم الأطفال الذى يعطى طاقة إيجابية كبيرة للمرضي بالإضافة إلى أنها أحد أهم المؤسسات العلاجية صديقة للبيئة.

فيما أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي، عن سعادته بالزيارات المتكررة من لاعبي الكرة، نجوم المنتخب المصري لإسعاد أطفال المستشفى بشتى الطرق، موجها الشكر للنجوم عبد الستار صبرى، أسامة عرابي، والنجم حسام حسن، وكذلك شركة استادات للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتي كلوب على زيارتهم ودعمهم للمرضى فى شفاء الأورمان، مما يساهم في رفع معنوياتهم والتى تنعكس عليهم في تقبلهم للعلاج، وتساعد في تحسن حالتهم النفسية.

وأكد فؤاد، على أن الأثر الطيب لهذه الزيارات، التى تزيد من معدلات الاستجابة للشفاء بشكل قوي، كما يحفز العاملين بالمستشفى على بذل المزيد من المجهودات لخدمة المرضى وزيادة نسب الشفاء.

زيارة نجوم النادي الأهلي (2)

زيارة نجوم النادي الأهلي (3)

زيارة نجوم النادي الأهلي (4)

زيارة نجوم النادي الأهلي (1)

زيارة نجوم النادي الأهلي (7)

زيارة نجوم النادي الأهلي (6)