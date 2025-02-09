كبلوه بالحبال.. القبض على عاطلين بتهمة الاستيلاء على سيارة صاحب مكتب عقارات بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط عاطلين، استدراج شابا الي مسكن احدهما، واستولوا علي متعلقاته الشخصية ( الهاتف المحمول – حافظة نقوده بمحتوياتها – بطاقة ائتمان )، كما استولوا على سيارته الخاصة، وذلك تحت تهديد السلاح " سكين " .



تفاصيل إعادة سيارة ومتعلقات شخصية تم الإستيلاء عليها بالإكراه



كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم بتحرير محضر من مواطن يدعى "إسلام ايمن سيد ذكي" 22 سنة، عامل بمكتب عقارات ومقيم بحي البارودية وله ومحل إقامة آخر بمدينة ٦ اكتوبر، يتهم فيه كلا من " محمود .ش .ي .ع " 25 سنة عاطل ومقيم بقرية المندرة مركز الفيوم، و" معمر .س . ع . م " ٢٤ سنة، عاطل ومقيم بمساكن دمو الجديدة، بأنهما استدرجاه الي منزل المتهم الاول، وهدداه بسلاح الأبيض، وتم تكبيله بالحبال، واستولوا على متعلقاته الشخصية، وسيارته الخاصة، ثم القوه في منطقة مهجورة بعيد عن مكان إرتكاب الواقعة.



جهود إدارة البحث الجنائي في إعادة المسروقات



وعلى الفور كلف اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي بالمديرية العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بتشكيل فريق بحث من برئاسة الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم وبالبحث والتحري اكدت التحريات صحة ما جاء في أقوال المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بمعرفة الرائد أحمد فريتم، وبإشراف العقيد معتز اللواج مفتش مباحث المركز ، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وفور أن ظفرت القوة بالمتهمين ألقا القبض عليهما، وعثر بحوزتهما علي المتعلقات الخاصة بالمتهم قبل التصرف فيها، وقبل استخدام بطاقة الائتمان البنكية، وتم تسليم المجني عليه سيارته ومتعلقاته الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقد قرر وكيل النيابة احتجاز المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات .