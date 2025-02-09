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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق ورشة عمل تطوير الحكام باتحاد الكرة تحت إشراف FIFA

تطوير الحكام
تطوير الحكام
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انطلقت  اليوم الاحد ورشة عمل تطوير الحكام باتحاد الكرة تحت إشراف FIFA

الورشة تنعقد على مدار يومين بحضور ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي كما يحاضر بها أوسكار جوليان رويز المحاضر بالاتحاد الدولي

وكان  ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحاضر الدولي أوسكار لوبيز إلى القاهرة، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

تبدأ ورشة العمل بمحاضرة نظرية للحكام بينما الفترة المسائية ستكون للتطبيقات العملية، وفي اليوم الثانى من فعاليات الورشة سيكون للمحاضرات النظرية مع مناقشة ومراجعة بروتوكول الـVAR خلال فعاليات الورشة، ثم محاضرة الختام مساء غد الأحد.

ويشهد الاتحاد المصري لكرة القدم أسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت اشراف مسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفني والإداري، ومنظومة التحكيم المصري.

ورشة عمل تطوير الحكام تحت إشراف FIFA ماسيمو بوساكا