أحمد أبو زهرة: حفل فرقة سحر التانجو في القاهرة يعزز التعاون بين البلدين

أكد الفنان المصري أحمد أبو زهرة خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن بأحد فنادق القاهرة للكشف عن تفاصيل حفل فرقة سحر التانجو الأرجنتينية في عيد الحب بحضور سفير الأرجنتين أن هذا الحدث يأتي في إطار العلاقات الثقافية القوية بين الأرجنتين ومصر، وقال: نحن نؤمن بأن الموسيقى والرقص يمثلان لغة عالمية تجمع بين الشعوب وتعزز التفاهم والتقارب بينها. كما أننا نقدر دعم وزارة الثقافة ووزارة السياحة المصرية لهذا الحدث، مما يعكس التزام مصر الدائم بدعم الفنون العالمية واستضافة الفعاليات الثقافية الكبرى".

وأضاف أن التانجو يُعد من أكثر الفنون تعبيرًا عن العاطفة والجمال، وقد أصبح رمزًا ثقافيًا عالميًا يعكس روح الأرجنتين. وستقدم فرقة سحر التانجو عرضًا فنيًا مبهرًا يمزج بين الحركات الإيقاعية الساحرة والموسيقى العاطفية، مما يمنح الجمهور تجربة لا تُنسى تأسر القلوب وتعكس روح العشق والرومانسية التي تميز هذا الفن العريق.

وتابع أبو زهرة: "هذا الحدث الفريد يعكس مكانة مصر كمنصة حاضنة للفنون والثقافات العالمية، ويأتي بتنظيم مشترك من شركة Arabesque وSun Public Image وGCM، والمتحدة للخدمات الإعلامية، لضمان تجربة استثنائية تحتفي بالجمال والإبداع".