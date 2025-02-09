معاقبة متهم بحكمين في تجارة الحشيش وحيازة الأسلحة بسوهاج

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ت.ع.م" عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش، كما عاقبته بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتوجهت قوة إلى مسكن المتهم، وتم القبض عليه وبحوزته 14 لفافة من مخدر الحشيش، كما تم ضبط سلاحيين ناريين وعدد 34 طلقة بحوزته

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى الحشيش وحيازته للأسلحة النارية، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.