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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام سير العمل ومستجدات ملف التصالح بالمركز التكنولوجي بالشهداء

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تابع وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم سير العمل ومستجدات ملف التصالح بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بحضور منال عبده نائب رئيس المدينة و أشرف مطر سكرتير المجلس.

وتفقد سالم معدل إصدار شهادات البيانات، والملفات المستوفاه، والغير مستوفاه للتواصل مع المواطنين لاستكمالها لإنهاء ملفاتهم وسرعة تقنين أوضاعهم.

وخلال تواجده بالتكنولوجي تبادل رئيس المدينة الحوار مع عدد من المواطنين وأجاب على استفساراتهم حول ملف التصالح وغيره من الخدمات.

وأكد رئيس المدينة على تسريع وتيرة العمل بفحص الملفات وحصر الملفات الغير مستوفاه سواء بالرسوم أو المستندات والتواصل مع المواطنين لاستيفائها أو لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية.

 

المركز التكنولوجي الوحدة المحلية المنوفية رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية