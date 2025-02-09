محافظ بورسعيد ينعى البطل أحمد هلال أحد أبطال المقاومة الشعبية

نعى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن، اليوم الأحد، وفاة البطل أحمد هلال، أحد ابطال المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، الذي وافته المنية اليوم.

محافظ بورسعيد والبطل أحمد هلال

شارك في اختطاف ابن عمة ملكة بريطانيا.. محافظ بورسعيد ينعي أحد أبطال المقاومة الشعبية

وقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن البطل أحمد هلال حفر باسمه بطولات عظيمة في تاريخ محافظة بورسعيد خلال مقاومتها للعدوان الثلاثي.

وشارك البطل أحمد هلال في عملية اختطاف المقاومة الشعبية في بورسعيد الضابط البريطاني "مير هاوس"، ابن عمة ملكة بريطانيا، أثناء معركة العدوان الثلاثي عام 1956.