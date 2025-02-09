سكرتير عام محافظة الدقهلية: دعم كامل للمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج

أكد اللواء محمد صلاح الدين، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية والعمل الجاد والمستمر من قبل جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لأبناء الدقهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الأمانة الفنية من الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة والمستثمرين اعضاء مجلس ادارة المنطقة الصناعية ..

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بمطالب واحتياجات المستثمرين بالمنطقة الصناعية وإقرار العديد من التوصيات بشأنها تمهيدا للعرض علي مجلس ادارة المنطقة الصناعية في اجتماعه الدوري المقبل .

حضر الاجتماع المهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار و السيد عوض مدير الاستثمار، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه،وعلاء زيان عن الهيئة العامة للاستثمار و محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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