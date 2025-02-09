فودافون بيزنس تستعرض مستقبل أعمال الشركات في منتدى Next

نظمت ڤودافون بيزنس منتدى "ڤودافون بيزنس Next" لعام 2025 تحت شعار "مستقبل أعمال الشركات"، والذي جمع كبار صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر. وقد استهدف المنتدى استكشاف حلول ڤودافون بيزنس المبتكرة ودورها البارز في دفع عجلة التحول الرقمي عبر القطاعات الرئيسية، بما يعزز من تنافسية الشركات المصرية.

وكان المنتدى هذا العام بمثابة منصة رئيسية لعرض دور التحول الرقمي في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال، مما يرسخ مكانة ڤودافون بيزنس الرائدة في مجال التكنولوجيا في مصر.

كما أكد الحدث على التزام الشركة بتثقيف السوق حول أحدث التقنيات الرقمية، مع تسليط الضوء على خبرتها في تنفيذ المشاريع الكبرى.

شملت أجندة المنتدى سلسلة من الجلسات المهمة، والتي تناولت محاور رئيسية في التحول الرقمي:

“توسيع نطاق التحول الرقمي: بناء مؤسسة جاهزة لمستقبل التكنولوجيا في مصر": تناولت الجلسة كيفية تكامل التكنولوجيا مع احتياجات الصناعات المختلفة، وسبل تعزيز القدرة على التكيف في بيئة الأعمال السريعة التغير. "فاعلية التكامل الرقمي": تم التركيز على تحديات التحول الرقمي، ومتطلبات البنية التحتية، مع تسليط الضوء على أهمية الحلول المتكاملة في تحسين تجربة العملاء. "التحول نحو البيئات السحابية المتعددة": ناقشت الجلسة جاهزية المؤسسات لتبني الحوسبة السحابية، واستراتيجياتها لضمان التميز والابتكار في مواجهة التطورات التكنولوجية.

استعرضت ڤودافون بيزنس حلولها الرقمية المتقدمة خلال المنتدى، حيث قام الحضور بتجربة تطبيقات عملية لهذه الحلول عبر قطاعات متنوعة. وتضمنت هذه الحلول الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، فودافون كاش، بالإضافة إلى الحلول المتكاملة و الحلول الصحية الرقمية.

ركز المنتدى أيضًا على دور ڤودافون بيزنس في رقمنة القطاعات الحيوية في مصر، مع تسليط الضوء على اعتمادية الشركة في تنفيذ المشاريع الكبرى، بما يعزز تأثيرها الإيجابي على شركائها من خلال قصص النجاح الموثقة.

جمع المنتدى كبار قادة تكنولوجيا المعلومات من قطاعات متعددة، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين، وصناع القرار البارزين في القطاعين الخاص والعام.