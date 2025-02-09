السجن المشدد 10 سنوات لـ3 عمال وبراءة الرابع بواقعة سرقة بالإكراه في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بمعاقبة 3 عمال بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما قضت ببراءة المتهم الرابع، بعد إدانتهم بسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية من شخصين تحت تهديد السلاح الناري، وذلك في نطاق دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

سرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية التي حملت رقم (17509- 2024) جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم (4085 - 2024 - كلي شمال بنها)، ووجهت اتهامات لـ 4 متهمين في القضية وهم: الأول: «محمود .م. ا- 27 سنة – صنايعي سيراميك، مقيم بمركز بنها»، والثاني: « محمود .ع. س - 33 سنة – عامل فراشة، مقيم بمركز قويسنا في المنوفية»، والثالث: « محمد .ه. ش - 22 سنة – عامل بسوق خضار، مقيم بمركز بنها»، والرابع: «أحمد .ع. أ. - 41 سنة– صاحب محل موبايلات، مقيم بمركز بنها».

حيث وُجهت إليهم اتهامات بسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية من شخصين تحت تهديد السلاح الناري، وذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2024.

وخلال التحقيقات، أكدت النيابة أن المتهمين من الأول إلى الثالث قاموا بسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليهما ( حسين سيد حسين خليف)، و(محمد مصطفى عبد الله شرف الدين)، أثناء سيرهما بالطريق العام ليلاً، حيث استعملوا أسلحة نارية وبيضاء لإرهاب الضحايا، مما بث الرعب في نفوسهم وأجبرهم على تسليم ممتلكاتهم.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين: حازوا أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة (مسدس وفرد روسي) دون ترخيص، حازوا ذخائر نارية غير مرخصة (8 طلقات وطلقة خرطوش)، حازوا أداة "سنجة" تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مبرر قانوني، المتهم الثاني أحرز مخدرات (هيروين وميثامفيتامين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، المتهم الرابع قام بإخفاء المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك.

بناءً على التحقيقات والأدلة المقدمة، قررت محكمة جنايات بنها معاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 10 سنوات، بينما قضت ببراءة المتهم الرابع من التهم المنسوبة إليه.