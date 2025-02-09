الاحتلال الإسرائيلي يدمر عددا كبيرا من المناطق بمحور نتساريم

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من محور نتساريم، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى صباح اليوم الأحد، انسحابه الكامل من المحور، تنفيذًا لما جاء في اتفاق الهدنة في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من الشهر الماضي.

وفي رسالة مباشرة على الهواء، أوضح أبو كويك أن حي الزيتون، الواقع في الأطراف الشمالية لمحور نتساريم، تأثر بشكل كبير بالعمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن شارع صلاح الدين، الذي كان يعد شريانًا رئيسيًا يربط بين المحافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية، بات مدمرًا بالكامل، ما أدى إلى تغيير معالمه تمامًا.

وأضاف أن آخر آلية عسكرية إسرائيلية غادرت المنطقة اليوم، كما انسحب القناصة الإسرائيليون الذين تسببوا في إصابة فلسطينيين خلال الأيام الأولى من الهدنة، إلا أن المنطقة بأكملها باتت ركامًا نتيجة الدمار الهائل.

وأشار المراسل إلى أن المناطق الواقعة غرب شارع صلاح الدين تعرضت لدمار شامل بفعل الاحتلال، موضحًا أن المساحة التي احتلها محور نتساريم خلال الأشهر الأخيرة تجاوزت مساحة محافظة غزة بالكامل، حيث قام الاحتلال باقتطاع أكثر من ثلث مساحة قطاع غزة خلال هذه المرحلة.