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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

رئيس الوزراء: تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل قريبا

رئيس الوزراء: تنفيذ
رئيس الوزراء: تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل
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أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع التأمين الصحى الشامل بمرحلته الثانية  يستهدف تقديم خدمات طبية مميزة بأعلى جودة إيمانًا من القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الصحية، كأحد أهم استحقاقات الوطن العظيم.

جاء ذلك خلال كلمة القاها رئيس الوزراء ضمن فعاليات المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل صباح اليوم الأحد 

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إنفاق 115 مليار جنيه وأن الدولة المصرية توفر كل آليات الدعم للمشروع

مشيرا إلي أن المرحلة الثانية والثالثة سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.

https://youtube.com/shorts/ub8fgK0y5P4

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