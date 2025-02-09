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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السياحة تطالب بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين داخل الفنادق

ارشيفية
ارشيفية
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طالبت وزارة السياحة ، غرفة المنشأت الفندقية برئاسة محمد ايوب  بعدم قبول تسكين الأجانب المقيمين الا بعد التأكد من حصولهم على إقامة سارية او بطاقة اعفاء من الاقامة صادرة من الادارة العامة للجوزات والهجرة ىالجنسية بوزارة الداخلية.

جاء ذلك في خطاب وجهه محمد عامر رئيس الادارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والانشطة السياحية بوزارة السياحة ، الى المنشآت الفندقية يطالب فيه بتقنين اقامة النزلاء بكافة المقاصد السياحية المختلفة داخل مصر، و التنبيه على الفنادق بعدم قبول الأجانب المقيمين الا بعد التأكد من حصولهم على اقامة سارية على ان يستمر اقامة الاجانب في مصر طبقا للاجراءات التي أعلنت عنها أجهزة الدولة لتقنين أوضاعهم داخل البلاد 

وكان الدكتور مصطفى مديولي  رئيس  مجلس الوزراء اصدر قرار في وقت سابق، ينظم ضوابط تحصيل رسوم الاقامة من الاجانب بالدولار  أو مايعادله، لتوفيق وتقنين اوضاع الاجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية 

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

غرفة المنشات الفندقية للجوزات والهجرة ىالجنسية بوزارة الداخلية المقاصد السياحية رسوم الاقامة من الاجانب بالدولار إقامة سارية