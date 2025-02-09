الثلاثاء.. مجلس الدولة ينظم فعالية "يوم الوفاء والتميز" وتدشين موقعه الرسمي

ينظم مجلس الدولة فعالية “يوم الوفاء والتميز” يوم الثلاثاء القادم، والتي ستشهد إطلاق الموقع الرسمي للمجلس وتكريم القضاة والقاضيات الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي الحالي 2024/2025، والبالغ عددهم سبعة عشر قاضيًا وقاضية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

كما سيتم خلال الفعالية تكريم أسماء قضاة مجلس الدولة الذين وافتهم المنية أثناء الخدمة، وذلك تقديرًا لعطائهم وجهودهم في خدمة وطنهم ومجلس الدولة.

وأعلن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن الفعالية ستشهد حضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى رؤساء مجلس الدولة السابقين، وعدد من الشخصيات العامة.

كما أوضح أن الفعالية ستتضمن أيضًا تكريم عدد من موظفي المجلس المتميزين في مختلف مجالات العمل تقديرًا لإسهاماتهم في تعزيز الأداء المؤسسي.