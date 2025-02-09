الأسبوع المقبل.. انطلاق المؤتمر التحضيري لمعرض كومكس سلطنة عُمان 2025 بالقاهرة

تستضيف القاهرة يوم 18 فبراير الجاري المؤتمر التحضيري للتعريف بـ “كومكس عمان” ودعوة الشركات المصرية للمشاركة فيه، وذلك في إطار التحضيرات لانعقاد الدورة ٣٤ من مؤتمر ومعرض "كومكس عُمان"، الذي سيُقام في سلطنة عُمان خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر المقبل.

يُقام معرض كومكس عُمان بتنظيم من شركة الدار العربية، وبدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، ويهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإبراز الابتكارات في مجالات التكنولوجيا، الاتصالات، الفنون الرقمية، والألعاب الإلكترونية.

ويُقدم المؤتمر التحضيري في القاهرة فرصة للشركات المصرية للتعرف على الفرص الواعدة التي يوفرها سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلطنة عُمان، والذي يُقدر حجمه بنحو 5.47 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 9.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 وتشكل المبادرات الحكومية الاستراتيجية والدفع نحو التنوع الاقتصادي محركات رئيسية لهذا النمو.

كما تتيح سلطنة عُمان فرصًا واسعة للاستثمار في مجالات متعددة، أبرزها خدمات الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، مما يدفع الابتكار والنمو الاقتصادي. ومع توسع التحول الرقمي، تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية، مما يجعلها في موقع الريادة الإقليمية.

تتميز سلطنة عُمان بمشروعاتها الطموحة في مجال المدن الذكية، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ودعم اقتصادها المتنامي، مع التركيز على التنقل الحضري وكفاءة الطاقة. كما أن انتشار شبكات الجيل الخامس يدعم استخدام تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، مما يجعل عُمان وجهة جاذبة لشركات التكنولوجيا العالمية.

الإنجازات التقنية لسلطنة عُمان

الحكومة الإلكترونية: تحتل سلطنة عُمان المرتبة 50 عالميًا والثامنة عربيًا في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2022، حيث أُنجز أكثر من خمسة ملايين معاملة إلكترونية في عام 2023.

الحوسبة السحابية: يشهد قطاع الحوسبة السحابية بسلطنة عُمان نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 25%، مدفوعًا بمراكز البيانات المتطورة وتبني المؤسسات للحوسبة السحابية.

الأمن السيبراني: تحتل سلطنة عُمان المرتبة الثانية عربيًا والحادية والعشرين عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، وتواصل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية.

الذكاء الاصطناعي: تستثمر سلطنة عُمان 250 مليون دولار في حلول الذكاء الاصطناعي لدمجها بالمنصات الوطنية وتعزيز الاقتصاد الرقمي عالي التقنية.

يعد مؤتمر ومعرض "كومكس عُمان" منصة رائدة لعرض هذه الفرص الاستثمارية، حيث يتيح للمشاركين فرصة اللقاء بالخبراء والمتخصصين ومناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع التكنولوجيا.

ندعو الشركات المصرية ورواد الأعمال إلى المشاركة في هذا الحدث الفريد لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار، للتسجيل يرجي الدخول على الرابط التالي: https://shorturl.at/oGiA6