رفض استئناف اللاعب أحمد فتوح وتأييد حبسه سنة مع الإيقاف بواقعة الدهس

رفضت محكمة جنايات مستأنف برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، اليوم، الاستئناف المقدم من أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على الحكم الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2024 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه.

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على اللاعب أحمد فتوح

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، قد قضت بتاريخ 16 نوفمبر 2024 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بتهمة تعاطي المخدرات.

لاعب الزمالك يدهس شخص تحت تأثير المخدر

تعود أحداث القضية، التي تحمل رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، إلى يوم 11 أغسطس الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارًا من قسم شرطة العلمين يفيد بقيام اللاعب أحمد فتوح بالاصطدام بالمجني عليه “السيد.أ.ا” أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة وقيادته تحت تأثير مخدر الحشيش.



وفي وقت سابق، كانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح، قررت إخلاء سبيل اللاعب بعد تغريمه كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، حيث تم الإفراج عنه من قسم شرطة مطروح.