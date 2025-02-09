الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين روما وفينيزيا

انتهى الشوط الأول بين فريق روما الذى يحل ضيفًا على نظيره فينيزيا، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "ستاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ولم ينجح اى منهما فى استغلال الفرص التى أتيحت لهم بتسجيل اى أهداف، وفشل كلاهما فى فرض أسلوب لعبهما على الآخر.

وخاض كلاوديو رانييري المدير الفنى لفريق روما، اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ديفين رينش، انجيلينو، زكي شيليك.

خط الوسط: بريان كريستانتي، لوكاس جورنا دواث، باولو ديبالا.

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي، أرتيم دوفبيك.



بينما دخل ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق فينيزيا اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يونوت رادو.

خط الدفاع: اليساندرو ماركاندالي، فالي كاندي، جاي إدزيس.

خط الوسط: كيكي بيريز، هانس نيكولوسي كافيالي، جيانلوكا بوسيو، ميكائيل إليرتسون، يوهان يوبواه.

خط الهجوم: دانيل فيلا، أليسيو زيربين.



ويحتل فريق روما المركز التاسع برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق فينيزيا في المركز 19 برصيد 16 نقطة.