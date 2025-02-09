البنك المركزي الأوروبي يواجه أكبر عملية إعادة هيكلة لموظفيه منذ عام 2019

يواجه البنك المركزي الأوروبي هذا العام أكبر عملية إعادة هيكلة لموظفيه منذ عام 2019.

وبحسب منصة " دي برسه " الأوروبية اليوم يغادر خبراء رفيعو المستوى البنك في وقت من المفترض إن السلطة الإشرافية بحاجة إلى خبرتهم الآن.

و أكد خوسيه لويس إسكريفا، العضو الجديد في مجلس البنك المركزي الأوروبي اليوم انه مع انتهاء فترة ولاية بعض أعضاء المجلس، يواجه البنك المركزي الأوروبي أكبر عملية إعادة هيكلة لموظفيه منذ أكثر من خمس سنوات.

يشار الى انه من المقرر أن يتقاعد سبعة من حكام الولايات الـ26 في ديسمبر المقبل ومن بينهم العضو الأقدم في المجلس، الهولندي كلاس نوت، فضلًا عن عدد من وزراء المالية السابقين.

وباعتبارهم من قدامي المحاربين في أزمة الديون الأوروبية، فإن خبرتهم قد تكون الآن مفقودة - وخاصة في ظل الميزانيات الضيقة والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا للمنصة... بعد ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد في تاريخ منطقة اليورو، يواجه رؤساء البنوك المركزية المعاد انتخابهم اختبارات صعبة أيضًا.

