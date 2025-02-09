إلهام شاهين تكشف لـ البوابة نيوز تفاصيل دورها في مسلسل سيد الناس

قالت النجمة الكبيرة إلهام شاهين إنها لم تنته من تصوير مشاهدها في مسلسل سيد الناس الذي تخوض به السباق الرمضاني القادم وأضافت شاهين في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: إنني انتهيت من أكثر من 50% من دوري ولكن مستمرة في التصوير إلي منتصف شهر رمضان

وأكدت أقدم دور في هذا المسلسل لم أقدمه من قبل وكنت منذ فترة طويل أتمني تقديم دور أمرأه شعبية في الدراما التليفزيونية وأوضحت أجسد شخصية اعتماد الهواري وهي سوف تكون مفاجأة للجمهورلافته أن المسلسل يدور في إطار شعبي وكل احداثه تحكي عن حي السبتية.

مسلسل سيد الناس يدور في إطار شعبي اجتماعي داخل أحدي الحارات الشعبية بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، ورنا رئيس، وسلوى عثمان إخراج محمد سامي